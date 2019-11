'Infinity War' elimina escena romántica de ¿'Black Widow' y 'Capitán América'?

Estados Unidos.- El guionista Stephen McFeely reveló que en Avengers: Infinity War se eliminó una escena de romance entre dos de los 'Vengadores' más famosos que existen dentro del MCU, ¿acaso son 'Black Widow' y 'Capitán América'?

Según McFeely, la escena protagonizada por la heroína y espía rusa, 'Natasha Romanov', donde se muestra un poco más del romance que inicio con 'Hulk' fue eliminada debido a que no tenía una gran procedencia de la trama y no era necesaria.

En Infinity War tenemos escenas [no utilizadas]... las escribí, las grabamos... de ellas, eliminamos las que se entendían por si solas. 'Te has ido, he seguido adelante', ese tipo de cosas. Quedó muy claro que, si una escena no estaba en la trama A, no podría sobrevivir a Infinity War", explicó el guionista.