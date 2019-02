Influencer mexicana causa polémica en redes tras publicar un video por error

Ciudad de México.- Andy Benavides causó gran polémica en redes, luego de que por un supuesto error publicara un video donde se le cae la toalla y enseña su cuerpo desnudo.

Según la influencer, ella intentaba mostrar lo sucio y desordenado que estaba su baño cuando, sin querer, se le cayó la única prenda con la que estaba cubierta, incidente por el cual terminó pidiendo disculpas.

Estoy yo aquí mostrándoles mi mugrero, muy contenta, se me cae la toalla, en mi torpeza me agacho, la recojo, según yo me tapo y se fue la historia e Instagram no me dejó borrarla hasta que la publicara", declaró.