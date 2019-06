Ingrid Coronado dedicaría mensaje sobre el perdón, con mira a Bigorra

Ciudad de México. - La conductora Ingrid Coronado tomó relevancia, por enviar un mensaje liberador y aunque no dijo a quién iba dirigido, dan por hecho que lleva dedicatoria a Raquel Bigorra.

La presentadora, se convirtió en tendencia, con el mensaje referente a perdonar a las personas.

Hace días, Ingrid, abordó un mensaje donde habló del karma, inmediatamente después de la revelación del escándalo del mundo del espectáculo, referente a Daniel Bisogno y la traición de su examiga Raquel Bigorra, por rematar la noticia sobre él a la revista TV Notas.

Justo después del destape del escándalo, Coronado publicó en sus cuentas oficiales de Twitter e Instagram, mensajes que aluden al karma y el perdón.

A los que me traicionaron, hirieron y culparon, a los que me apuñalaron por la espalda, a los que por medio de mentiras pusieron en tela de juicio mi reputación lastimando a mi familia, con la intención de destruir mi carrera, Todos ellos me ayudaron a fortalecer mi integridad. ¡Así es que gracias!”, concluyó.