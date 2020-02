Ingrid Coronado deja atrás su divorcio y manda emotivo mensaje a Fer del Solar

Ciudad de México.- Luego de revelar que se enteró que Fernando del Solar estaba internado a través de su mánager, Ingrid Coronado, mandó un emotivo mensaje al conductor, quien se recupera en casa de los graves problemas de salud que lo aquejan.

Ingrid Coronado reapareció durante la alfombra roja de Hoy no me puedo levantar y reveló a los medios que como no mantiene ninguna comunicación con su exesposo, se enteró que estaba en el hospital por su representante.

No he tenido comunicación con él… yo no sabía que estaba internado, generalmente cuando él tiene una situación de salud me entero por los medios", mencionó.

Lo que sorprendió luego de la declaración, que algunos 'tacharon' de fría e indiferente, fue que Coronado tuvo los mejores deseos para su ex y le envió un conmovedor mensaje ante la prensa:

Espero que esté bien y que ya se ponga bien de a de veras para siempre, sí me encantaría que supiera que para los niños es bien difícil cuando él está enfermo, que ellos lo resienten mucho, y que mis niños lo quieren mucho, y que lo que más desean es verlo bien, entonces yo espero que esta ya sea la última", manifestó.