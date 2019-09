Ingrid Coronado provoca bajas pasiones con ceñido atuendo de cuerpo completo

Ciudad de México.- La conductora Ingrid Coronado es una de las celebridades mexicanas más bellas de la industria, esto queda en evidencia con sus publicaciones de Instagram donde se muestra fresca, feliz y en ocasiones muy sensual.

Es así como la actriz de 45 años puso a temblar la red social después de subir varias fotos donde porta un ajustado traje de una sola pieza con el que demostró que sigue conservando un cuerpo digno de una jovencita.

Hay muchas veces donde sentimos que las cosas no nos salen bien, y creo que independientemente de que la vida nos dará lo que necesitamos y no lo que queremos, también estamos mal acostumbrados a fijarnos en lo que NO tenemos e ignoramos lo que SÍ”, escribió en una de las publicaciones.