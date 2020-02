Ingrid Martz sufre aterrador accidente de auto junto a su bebé de 8 meses

Ciudad de México.- La reconocida actriz mexicana, Ingrid Martz, se llevó un gran susto en el periférico de la Ciudad de México cuando un conductor distraido por el celular impactó su auto por detrás, en el que también se encontraba su pequeña hija Martina de 8 meses.

Martz informó que afortunadamente ella y su bebé no sufrieron daños y se mostró molesta al revelar que el motivo del accidente fue a causa de una distracción ya que ella vio como el culpable del choque se encontraba distraído por manejar e ir viendo el celular.

Literal, parada, lo veía por el retrovisor como es que estaba distraído y no frenaba, no frenaba y no frenaba hasta que me pegó y aquí estamos", concluyó.