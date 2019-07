¡Insólito! Daniela Luján y Martin Ricca difunden foto juntos en Instagram

Monterrey, Nuevo León.- A través de portales de Internet comenzaron a circular los rumores de un reencuentro entre los protagonistas de Cómplices al rescate, Daniela Luján y Martin Ricca, los cuales tenían 16 años sin verse.

Fue a través de Instagram donde la pareja de actores compartió una instantánea de su pasado en la que ambos presumen su época como estrellas infantiles.

¡Paren todo! Este es un mejor #tbt. Por coincidencias de la vida y sin planear me encontré a esta personita en Monterrey! años de no verlo, 15 o 16, y me da tanto gusto verlo tan bien, tan simpático, ¡derrochando talento! Tan como lo recuerdo”, escribieron.