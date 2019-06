Integrante de BTS intenta saludar a una fan en silla de ruedas y todo sale mal

París, Francia.- Como parte de la gira Love Yourself: Speak Yourself, el grupo BTS tuvo dos presentaciones en París y uno de sus integrantes realizó un gran gesto hacia una fan, sin embargo, las cosas no terminaron bien.

Jungkook se bajó del escenario para saludar a una joven en silla de ruedas, pero la histeria entre las fanáticas que estaba cerca impidieron al cantante seguir avanzando.

El equipo de seguridad lo condujo de inmediato al escenario y Jungkook solo puedo decir "muchas gracias por venir".

Este incidente ha generado en redes sociales gran enojo en contra de las personas que ocasionaron todo este revuelo, señalando que pudieron haber lastimado no solo a Jungkook sino también a la joven fan en silla de ruedas.

A través del hashtag #RespectOurEuphoria el fandom denominando como ARMY ha opinado sobre lo ocurrido el segundo concierto de BTS en el Stade de France.