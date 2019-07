Integrante de 'Enamorándonos' narra que es víctima de la inseguridad

Ciudad de México.- La participante de Enamorándonos, Jocelyn, reveló por redes sociales que estuvo a punto de ser víctima de la inseguridad que vive la Ciudad de México.

Por medio de sus historias de Instagram, la joven comentó que un hombre la estuvo siguiendo con la intención de hacerle un daño grave.

Me venían siguiendo, me corretearon y pues obviamente las intenciones no eran asaltarme, si no lo hubieran hecho luego luego".