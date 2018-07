Integrante de Gorillaz se fractura las costillas al caer del escenario

Copenhague, Dinamarca.- El pasado lunes, 'Del The Funky Homosapien', colaborador de la banda Gorillaz, se cayó del escenario durante una presentación en el Festival de Roskilde en Dinamarca.

Teren Delvon Jones, su nombre real, dijo este jueves que estaba recuperándose en un hospital y que volvería pronto a los escenarios.

En entrevista con Beats 1, Damon Albarn, fundador de Gorillaz, reveló el verdadero alcance de las lesiones de su colaborador.

“Del está en el hospital todavía en Roskilde. Tiene siete costillas fracturadas y le pincharon el pulmón por un lado y lo laceraron por el otro”, detalló.

“Va a estar bien. Fue solo un escalón de caída, yo me he caído del escenario varias veces, desde alturas mucho más altas que eso y he sido muy afortunado. Cuando se cayó, lo miré como: ‘Vamos, allá arriba hay 80 mil personas y tenemos que terminar. Pensé que iba a poder continuar la canción’. Pensé que iba a estar bien. Pero en realidad no lo estaba”, manifestó.

“Es algo terrible, horrible, que no puedo creer, sigue dando vueltas en mi cabeza”, concluyó.