Integrante de OV7 se toma divertida sesión de embarazo junto a su esposo

Ciudad de México.- La integrante del grupo OV7, Érika Zaba, compartió en Internet la sesión de fotos de su embarazo, aprovecho que se le saltó la panza para realizarla.

La cantante quiso documentar este momento a través de fotografías, esta etapa es muy especial para ella, pues decidió tomarse un descanso de su trabajo, para concebir a su bebé.

Su esposo también participó en dicha sesión, la que se convirtió en divertida, debido a las ocurrencias.

La cantante ha regresado a la gira 90’s Pop Tour, aun que la gente preocupada le dice que se tome más tiempo.

La gente en redes de repente me decía ‘no, pero descansa más tiempo, no te arriesgues’. Obviamente jamás me arriesgaría, tengo todo el apoyo del grupo para faltar, todo el tiempo que sea necesario, pero el doctor me dijo que después del cuarto mes de embarazo ya estábamos fuera de cualquier tipo de peligro, de cosa…”, pronunció la cantante.