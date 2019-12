Integrante de Pandora impacta al bajar 15 kilos; dejó el azúcar por enfermedad

Ciudad de México.- Las cámaras de Todo para la Mujer de Grupo Fórmula captaron a Mayte Lascurain en el aeropuerto y la cantante impactó al aparecer más delgada debido a que había bajado 15 kilos.

La integrante del grupo Pandora explicó que se sometió a una dieta y también tuvo que implementar el ejercicio pues le descubrieron una enfermedad.

Descubrieron una cosa que tenía yo que se llama resistencia a la insulina… no es nada grave ni mucho menos pero sí te tienes que poner a dieta y llevar una como de diabética pero no con tantísimos extremos ni tener que inyectarte, sino que cuidar muchísimo el azúcar, obviamente así baja uno”.

Mayte explicó que si no se hubiera sometido a este régimen alimenticio, era probable que se volviera diabética.

Me siento bien y super agradecida de que no me haya dado diabetes, que eso ya sería otra historia… Es complicado en esta carrera el estar bien físicamente y con un bonito cuerpo. Sí te lo exige la gente”.