Integrantes de Café Tacvba visitan albergue para migrantes de la Caravana

Ciudad de México.- Las redes sociales se han llenado de fotografías y videos que muestran la visita de los músicos Rubén Albarrán y Meme, de la agrupación mexicana Café Tacvba, a un albergue dispuesto para los miembros de la Caravana Migrante.

De acuerdo con diversos portales, los famosos acudieron a un refugio para los migrantes centroamericanos que está ubicado en Magdalena, Mixhuca, donde Rubén Albarrán y Meme se acercaron a varias personas para escucharlas, brindarles apoyo y también cantarles.

Según ha trascendido, los miembros de Café Tacvba interpretaron la canción Olita de Altamar y después dirigieron una plegaria por los migrantes, para que lleguen con bien a su destino, para que se encuentren a salvo ante toda adversidad.

De alguna forma utilizar la atención que podamos tener de los medios para darles una bienvenida a todos los caminantes, deseando que estén cuidados, que estén protegidos y que lleguen con bien a su destino, a donde han decidido llegar... También hablando a nuestro compatriotas para que abramos nuestros corazones y que les brindemos las facilidades para su camino. Que no surjan actitud xenófobas, hay mucha intolerancia y es importante no criminalizar, no discriminar, porque pues todos somos migrantes", expuso Rubén Albarrán a medios durante su visita al albergue.