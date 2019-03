Internautas juzgan a Sebastián Zurita por publicación tras muerte de su mamá

Ciudad de México.- En medio del dolor por el que atraviesa tras la muerte de su madre, la reconocida actriz Christian Bach, Sebastián Zurita ha recibido duras críticas por haber realizado una publicación de Instagram sobre aspectos profesionales ante su reciente pérdida.

Algunos internautas han visto mal que el actor posteara ayer una imagen de una nota informativa sobre El juego de las llaves, la serie que protagoniza al lado de Maite Perroni, Marimar Vega y Humberto Busto.

Usuarios argumentan que el contenido publicitario llega a muy pocos días de que Christian Bach perdiera la vida a causa de un paro respiratorio. Como es conocido, por medio de un comunicado se informó que la argentina murió el 26 de febrero.

Los ofendidos internautas expresaron en comentarios que consideran la publicación una indolencia de parte de Sebastian Zurita, además de juzgar que el actor no ha expresaro algunas palabras o hecho algún homensaje a la memoria de su madre.

Por supuesto, seguidores del actor no han dudado en salir en su defensa, ya que indican que no puede juzgarse a una persona por su forma de vivir el luto y consideran que el famoso debe continuar su vida a pesar del sufrimiento por su pérdida.

¿Enserio? Tan idiotas están que no comprenden que cada quien es libre de expresar su dolor cómo quiera o en todo caso no expresarlo? Aparte si él no quiere hablar de eso está en su derecho”, “la vida sigue, tiene que comer y en ese medio el show debe de continuar, tú no sabes el dolor que él tiene, pero la vida sigue” y “no todos llevan el luto de la misma manera, ¿venías a buscar millones de fotos de su mamá?... respeto”, fueron algunos de los comentarios que dejaron internautas en la publicación.