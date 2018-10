¿Irina Baeva está embarazada de Gabriel Soto? La actriz responde

Puebla.- Los rumores sobre el romance entre Irina Baeva y Gabriel Soto han escalado a otro nivel, ya que circuló información que abordaba la posibilidad de que la actriz estuviera embarazada del exesposo de Geraldine Bazán.

Para las cámaras del programa 'Sale el Sol', Irina Baeva reaccionó a esta nueva especulación sobre su persona, esto luego de haber ofrecido una función de una puesta en escena en Puebla.

No me enteré, estaba embarazada y no me enteré. No chicos, es totalmente falso. Igual, no hay que hacer caso a todo lo que dice la gente porque realmente hay muchos inventos, y el día de mañana se inventa cualquier cosa. No, totalmente falso, yo no me enteré", expuso la actriz rusa.