Irina Baeva habla de la posibilidad de tener un hijo con Gabriel Soto

Ciudad de México.- En medio del aeropuerto de la Ciudad de México, Irina Baeva ofreció una entrevista a los reporteros, y contrario a otras ocasiones que huía de la prensa, esta vez se detuvo para responder todo tipo de dudas.

Ahora que tanto ella como Gabriel Soto no dejan de 'gritar' su amor a los cuatro vientos, la rusa fue cuestionada con su deseo de tener un hijo con el artista mexicano, a lo que muy sonriente respondió:

Previo a esta declaración, Baeva reveló lo bien que la pasó junto a Soto durante la celebración de cumpleaños del artista.

Lo bueno que cayó en Semana Santa y pudimos estar juntos, porque luego por trabajo no se puede, pero la verdad es que sí (disfrutamos) del festejo, las mañanitas, canciones y el deseo no me lo dijo porque si no, no se cumple”.