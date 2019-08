Irina Baeva niega ser quién decidiera abandonar el set de 'El Gordo y La Flaca'

Ciudad de México.- Gabriel Soto e Irina Baeva defendieron la postura del actor de abandonar el set del programa El Gordo y La Flaca, luego de algunos comentarios que los conductores de la emisión hicieron.

A su llegada al aeropuerto de la ciudad de México, la pareja charló con los medios y aseguró que más allá de un acto de soberbia, la decisión de irse del programa fue porque sintieron que estaban hablando mal de ellos.

Irina, por su parte, respondió a quienes aseguraron que ella le dijo a Soto que no entrara al set.

A su vez, Gabriel aseguró que su decisión fue porque ellos empezaron a hablar mal de él sin saber que ya los estaba escuchando.

Se me hizo como comentarios fuera de lugar, me sentí incómodo y dije, bueno, pues para qué me invitan, si van a hablar mal de mi".