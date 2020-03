Irina Baeva pide Geraldine ser amigas ¡para que no le digan robamaridos!

Ciudad de México.- Ante la más reciente controversia entre Irina Baeva y Geraldine Bazán, luego de que la primera manifestara su descontento al ser eliminada de una conferencia a favor de la mujer y que horas después la segunda anunciara su participación en una campaña sobre el mismo tema, ahora es la actriz rusa quien asegura que desea poner fin a toda esta situación.

Ante su encuentro con la prensa y la pregunta sobre si desearía hacer las paces con la exesposa de Gabriel Soto, Baeva comentó:

Si en algún momento se da está perfecto y si no se da también está perfecto, no hay que forzar tampoco las cosas".

Cabe señalar que, previo a esta declaración, la artista subrayó:

Posteriormente, Irina no escatimó en desearle lo mejor a la madre de las hijas de su actual pareja.

Finalmente, sobre la polémica que surgió previo a los eventos a favor de la mujer, Irina manifestó:

No se trata de quién puede más, que ese es precisamente el concepto equivocado, no se trata de quién puede más, se trata de que entre más mujeres nos sumemos a ese movimiento y entre más mujeres luchemos por nuestros propios derechos y por no destruirnos unas a las otras, en el momento en que lo entendamos, de verdad, el cambio va a ser drástico".