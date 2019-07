Irina Baeva revela lo que sus padres piensan acerca de Gabriel Soto

Ciudad de México.- Gabriel Soto e Irina Baeva siguen disfrutando de su romance y tras la tormenta que vivieron al anunciar su relación sentimental, ahora la actriz reveló la relación que el actor mantiene con sus padres.

Antes de viajar a Miami, la pareja conversó con los medios y al ser cuestionados por la relación del mexicano con los papás de la rusa, Irina dijo:

Previo a esto, Soto evitó entrar en polémica y no quiso dar respuesta a las declaraciones de Martha Julia sobre dejar al destino una posible reconciliación entre ambos debido a que él fue el amor de su vida.

Ya no voy a decir nada porque empiezan ahí con todos los chismes, no voy a hablar de eso para no armar ninguna polémica yo respeto enormemente, y también respeto mi relación actual”, manifestó.