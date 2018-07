¿Irina Baeva y Gabriel Soto están juntos? La actriz lo deja claro

Ciudad de México.- Luego de meses de mucha especulación acerca de que la actriz Irina Baeva pudo ser la tercera en discordia en la relación de los exesposos Gabriel Soto y Geraldine Bazán, una revista de espectáculos reveló que Soto y Baeva se encontraron en Rusia durante la celebración de la Copa del Mundo.

Además de esto, se difundió una fotografía en la que es posible verlos juntos en medio del ambiente mundialista. La actriz fue cuestionada sobre esta imagen por el programa Hoy, a quien dijo no saber sobre el asunto. “Bueno, yo no he visto nada de eso, cuando vea lo hablamos. (Estoy) soltera”, expuso Baeva.

En otra entrevista para el matutino, Irina explicó el origen de la foto y fue cuestionada sobre si tenía una relación con Gabriel Soto, a lo que respondió: “de amigos”.

“Obviamente son auténticas, ahí está la foto, lo que sí es que, por supuesto, como bien sabemos hacer todos luego es manipular la información. Yo realmente invito a la revista a que publique la foto completa, porque parece que es una foto de nosotros solos”, dijo la actriz sobre la imagen publicada por la revista, además de desmentir que se trate de un selfie.

“Es una foto de varias personas más que, evidentemente, la revista no la publicó completa, donde hay varias personas en una celebración que se hizo al terminar la Jugada del Mundial y pues el Mundial, obviamente”, continuó Baeva.

“Nunca se ha ocultado esto, nosotros somos amigos y siempre nos hemos llevado muy bien… realmente, el que nosotros hayamos coincidido en esta ocasión, que es de donde es la foto, o en alguna otra, yo no le veo absolutamente nada de malo”, agregó la actriz.