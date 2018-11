Iron Maiden está de regreso en México con su gira 'Legacy of The Beast'

Ciudad de México.- Iron Maiden es una de esas bandas que por más que vengan a México, la gente no se cansará de verlos. Por eso y con un público más que consolidado en tierras aztecas, es que la banda regresará a nuestro país el 29 de septiembre del próximo año para ofrecer un show en el Palacio de los Deportes.

La primera parte de su gira, mejor conocida como Legacy of The Beast, comenzó en Europa a principios de este año y desde entonces tuvo un gran reconocimiento por parte de la crítica.

Ahora bien, por eso es que no habrá preventa para tarjetahabientes Citibanamex, pero sí para los miembros del club de fans de Iron Maiden. En cuanto a la venta general, estará disponible a partir del 16 de noviembre en el sistema Ticketmaster.

De acuerdo a la página de Ocesa, Bruce Dickinson, vocalista de Iron Maiden, dijo estar muy emocionado de regresar a la Ciudad de México:

Estamos inmensamente orgullosos de este show y hemos tenido excelentes reacciones de parte de los muchos fanáticos que vinieron a vernos a Europa a principios de este año”.

Asimismo explicó que la producción de este tour, se basa en su juego móvil, The Legacy of The Beast, el cual básicamente consiste en varias encarnaciones de Eddie a mundos diferentes.

Esto nos inspiró a armar un espectáculo teatral para llevar a nuestros fans a través de esos diferentes mundos y experiencias con canciones nuestras”, añadió.

Por su parte, Steve Harris, bajista y miembro fundador, comentó:

Pensamos mucho en la lista de canciones para esta gira, ya que los cortes necesitaban seguir la narrativa de los mundos cambiantes del espectáculo en el escenario. Sentimos que terminamos con un set muy fuerte y equilibrado que mezcla canciones que no hemos tocado en muchos años, como Flight of Icarus, Sign of The Cross y The Clansman“.

Entonces, con esto generan una expectativa sobre un show que cualquier fan de la agrupación de heavy metal no se querrá perder.