¿'Iron Man' regresa? Robert Downey Jr. volvería a interpretar al personaje

Estados Unidos.- Todo parece indicar que los fieles fans de 'Iron Man', interpretado por Robert Downey Jr., aún no lo han visto todo del genio, millonario, playboy, filántropo.

Aunque el chasquido que salvó a la humanidad resultó en fatalidad para 'Tony Stark' en el desenlace de Avengers: Endgame, existe una esperanza de que Robert regrese para dar vida al superhéroe una vez más.

Fuentes indicaron a We Got This Covered que, con el lanzamiento del servicio Disney +, podría llegar un nuevo proyecto en el que Downey Jr. haga un regreso triunfal como 'Iron Man'.

Se reporta que el actor podría prestar su voz al admirado personaje en la rumorada serie Ironheart.

Ironheart aborda la vida de 'Riri Williams', una adolescente genio que continúa el legado de 'Tony Stark' en los cómics. De acuerdo con We Got This Covered, Robert Downey Jr. prestaría su voz a 'Iron Man', quien aparecería como una inteligencia artificial (algo parecido a J.A.R.V.I.S) y ayudaría a 'Riri' a convertirse en una superheroína.

De acuerdo con portales, la historia Ironheart fue introducida en 2016 y recibió fuertes críticas por la forma imprecisa de representación de una típica adolescente de color y la falta de escritoras de color en el equipo de trabajo para el personaje.

En 2018, la artista visual Eve Ewing se encargó de Ironheart cuando Marvel lanzó un cómic independiente de dicha historia.

Por su parte, a mediados de este año Eve Ewing introdujo a Robert Downey Jr. a una gala en la que el actor dio su aprobación de que Ironheart se una al Universo Cinematográfico de Marvel como su remplazo.