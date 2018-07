Irreconocible: Kylie Jenner presume nuevo 'look' al natural

Ciudad de México.- La celebridad e ‘influencer’, además de ser la más pequeña del clan Kardashian-Jenner de 20 años, ha sonado desde el 2014 en redes con más notoriedad a causa de sus múltiples cambios de look. Y esque desde sus 17 años comenzó con inyecciones de colágeno en los labios, además de un supuesto levantamiento de glúteos, operaciones en la nariz, aumento del busto y hasta una prótesis en los pómulos.

La entonces adolescente, a unos años de su primer aumento de labios, reconoció que exageró ya que siempre presentó inseguridades respecto a esa parte de su cuerpo. Las hermanas de la celebridad, Khloe, Kim y Kourtney, le advirtieron que era necesario dejar de hacerlo de manera tan exagerada, pues este atributo llegó a destacar tanto que no podía seguir siendo ocultado a los medios. Con frecuencia, Jenner aseguraba que sus prominentes labios se debían a delineadores y maquillaje.

"Hubo un punto en el que me excedí. Me dejé llevar, sentía que necesitaba aún más. Y entonces todo el mundo empezó a decirme que tenía que parar. Me tocó volver a que lo arreglaran y fue una locura de proceso. Menos mal que no acabó siendo una carnicería", admitía.