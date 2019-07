Isabel Pantoja revela "lo que tenía" con Juan Gabriel a pesar de estar separados

Madrid, España.- La famosa cantante española Isabel Pantoja parece dispuesta a recuperar su imagen y carrera artística.

La ahora estrella del reality Supervivientes, reapareció ayer en un programa televisivo, luciendo un vestido amarillo, color que asegura le ha traído suerte durante su vida.

Durante la charla Isabel habló de varios temas, pero hubo uno en especial que llamó la atención del público. Pantoja habló sobre su vida con el cantante mexicano Juan Gabriel:

Nunca he hablado de él, para mí siempre ha sido y será mi compadre, mi hermano mayor, mi confidente, el ser, junto a mi familia, que más he querido en mi vida".

Y sorprendió a todos cuando reveló:

Es cierto que me pidió matrimonio, cuando mi hijo tenía cuatro años. Quería que fuera su esposa, conociéndonos los dos, respetándonos los dos. Le dije que no, cantando. Él lo entendió perfectamente. A pesar de ese Atlántico que nos separaba, me sentí muy orgullosa de lo que teníamos".