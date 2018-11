Itatí Cantoral hará su primer desnudo para este proyecto artístico

Ciudad de México.- Luego de haber meditado la decisión y de haberse convencido del gran proyecto en el que participa, Itatí Cantoral hará por primera ocasión en su carrera un desnudo total.

La actriz participará en la puesta en escena Atracción fatal, la cual aborda la historia de un hombre que le es infiel a su esposa con otra mujer, este último personaje interpretado por Itatí.

Durante una entrevista para el programa 'Hoy', la intérprete ofreció detalles de la obra y de cómo fue que decidió realizar una escena de desnudo por primera vez.

Yo nunca me he desnudado ni en escena, ni en la televisión, ni en el cine, ni nada. Pensé en mi hija, pensé en mí como mujer, pensé en mí como madre y como artista, y dije sí. El director ha cuidado muy bien la escena que me preocupaba bastante. Y, quién sabe, no se ve, ¿o si se ve?... me arriesgué a hacer este desnudo, pues sí, para hablar de esto que a mí también me compete", explicó la actriz.