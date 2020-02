Itatí Cantoral no querría trabajar con este actor en novela de Televisa

Ciudad de México.- En una emisión de Con permiso, el periodista Pepillo Origel reveló que Itatí Cantoral habría puesto como condición no trabajar con Eduardo Yañéz para protagonizar la telenovela La mexicana y el güero.

A pesar de que en algún momento se rumoreó sobre un presunto romance entre estos actores, Origel informó que pudieron existir problemas dentro de su anterior producción.

Por su parte, Cantoral aclaró que no existen rencillas entre ella y Eduardo y que, como cualquier persona, tiene derecho a descartar de su vida aquello que no le hace bien.

En mi carrera me he llevado muy bien con mis compañeros. Me da exactamente lo mismo lo que digan del señor (Eduardo Yáñez) como se llame", dijo Itatí.