Itatí Cantoral se sincera sobre ruptura con Santamarina: "Fue muy duro"

Ciudad de México.- Sin ser presa del ayer, basada en los aprendizajes de la experiencia y con gran confianza en sí misma, Itatí Cantoral recordó uno de los momentos más duros y controversiales de su vida: su ruptura con el actor Eduardo Santamarina, padre de sus dos hijos mayores.

La actriz habló sin reservas sobre su separación de quien ahora es pareja de Mayrín Villanueva durante una emisión del programa de Adela Micha, La Saga.

Con gran honestidad y temple, Cantoral recordó que haber terminado con Santamarina fue doloroso y una situación que la llevó a buscar apoyo, respuestas y claridad en sus seres queridos y otras figuras.

Con Eduardo fueron tres años. Claro que sufrí muchísimo y al mismo tiempo pensé que no se había enamorado del todo y no lo puedes aceptar", expuso la artista.

Fui a muchísimas terapias, distintas, busqué mucho en la biblia, en la iglesia, el sacerdote, mi mamá, mis amigos, todo lo que me producía cosas buenas porque estaba muy joven. Yo tenía como 27 años, me había casado a los 24. Mis hijos tenían tres años, él era una estrellotota y yo también con toda la vida por delante y sí me cayó de sopetón”, agregó la actriz.

Asimismo, Itatí Cantoral recordó haber sentido gran temor de estancarse en el difícil momento de la separación, tal como ha sucedido en otros casos de mujeres que no logran superar la situación y salir adelante.

Fue muy duro para mí y transformarlo me costó mucho trabajo, y lo logré transformar porque yo tenía pánico de quedarme ahí, tenía pánico de que pasaran 10, 15 años porque conozco mujeres que siguen así y le saco a eso, conozco amigas que no se pueden desprender del muerto”, reveló la artista.

Finalmente, además de dar muestra de que el tema es cosa del pasado y que no guarda ningún resentimiento a Eduardo, la actriz aprovechó el espacio para desmentir uno de los más arraigados rumores en relación a su ruptura: su supuesta enemistad con Susana González, también expareja de Santamarina.

Yo con Susana González me llevo muy bien, nos vimos en un gimnasio cuatro años después, ellos ya habían terminado y nos pusimos a platicar como dos mujeres y esas cosas pasan… No soy enemiga de Susana González, ni ella me quitó a nadie y no es cierto, así sucedieron las cosas...Duele mucho, pero quedarte ahí es peor. Ahora veo a Eduardo y te juro que lo aprecio mucho”, aclaró Itatí.