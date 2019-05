Ivonne Montero es criticada por señalar 'error' de Rivera al cantar el Himno

Ciudad de México.- Ivonne Montero se volvió el blanco de la críticas luego de que señalara a Carlos Rivera por supuestamente haber cantado mal una parte de la letra del Himno Nacional de México en la pelea de Saúl ‘El Canelo’ Álvarez y Daniel Jacobs.

La actriz empleó su cuenta de Instagram para publicar una imagen con la que aparentemente buscó burlarse del cantante mexicano al referirse a él como otro de los artistas que han cometido errores al momento de entonar el Himno.

Una gran cantidad de usuarios de redes sociales pronto comenzaron a corregir a Ivonne, haciéndole saber que el verso está correcto y que fue ella quien se equivocó al intentar señalar un supuesto error de Carlos.

Creo que la que no conoce el himno eres tú”, “alguien no se sabe el himno nacional. Y no, no es Carlos Rivera, eres tú” y “si no sabes infórmate antes de criticar, con todo respeto te ves ridícula queriendo hacer ver mal a alguien sin los elementos para hacerlo”, fueron algunos de los comentarios de los internautas.