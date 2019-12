Ivonne Montero habla de la relación de su hija con la familia de Fabio Melanitto

Ciudad de México.- Ivonne Montero, quien fuera pareja de Fabio Melanitto, ex integrante del grupo 'Uff' y quien fue asesinado en agosto del 2018 en la ciudad de México, desconoce si hubo seguimiento sobre el atentado donde perdió la vida el padre de su hija.

Te soy sincera, tengo idea, tengo la idea de que esa carpeta se cerró, justamente porque no hubo nadie que le diera seguimiento, que nadie obligara a la autoridades, y eso está mal, aunque no haya nadie debería de.. y va a ser un número más en esta estadística, lamentablemente”.

Sobre el por qué ella no se encargó de seguir con la investigación, la actriz reveló:

Y yo sinceramente no tuve ninguna intención de ponerme al frente y estando la familia allá, de que paso, pues por seguridad, porque no me compete tampoco. Y bueno las cosas se dieron así lamentablemente, no dejo de lamentarlo, a veces no creo que haya pasado, pero tengo una criatura, una nenita que es una extensión de él y nada…”