Ivonne Montero luce sus 'arreglitos' en bikini: "Yo no escondo mis cirugías"

Ciudad de México.- A sus 45 años, Ivonne Montero sigue causando revuelo, pues la sensual actriz fue fotografiada y entrevistada por TV Notas, donde aprovechó para lucir su sorprendente figura con muy poca ropa.

En las imágenes, la también cantente aparece con un diminuto bikini negro que deja ver cada detalle de su escultural cuerpo mientras toma el sol sobre césped a un lado de una alberca.

Trato de cuidar mi alimentación; por fortuna, también ya es genética en mi cuerpo, porque casi no hago ejercicio. Además, todos saben que hace poco más de 1 año me hice unos retoques y ¡quedé fantástica! Yo no escondo mis cirugías; me hice una liposucción para definir mi abdomen”.