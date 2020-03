Ivonne Montero revela si acepta las propuestas indecentes de otras mujeres

Ciudad de México.- La actriz y cantante mexicana, Ivonne Montero, confesó que, en algunas ocasiones, ha recibido algunas propuestas indecentes por parte de mujeres a lo largo de su vida.

En un encuentro con la prensa, la artista reveló que, a pesar que no ha tenido buena suerte en el amor, sus encantos han llamado la atención de otras féminas.

Es normal, no normal vaya, no es algo que me suceda todos los días, pero sí he recibido muchos piropos y he recibido propuestas indecorosas", dijo la intérprete.