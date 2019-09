Ivonne Montero tendría conflicto con la producción al dejar 'La Reina del Sur'

Ciudad de México.- La actriz y cantante, Ivonne Montero, renunció a la obra La Reina del Sur, a unos cuantos días de su lanzamiento.

Tras muchos meses de ensayos, la intérprete decidió retirarse del proyecto, agradeciendo a todos sus compañeros por el apoyo otorgado.

Les agradezco a todos mis compañeros de trabajo el haber formado parte de mi vida este tiempo… al público que externó su apoyo y buenos deseos en mi aproximado ser como Teresa Mendoza... el haber soñado en algo que para mí no tiene más vida.. quizá por el momento.. quizá nunca.. Sepan que mi decisión es legítima y auténtica”, mencionó.

Aunque no quiso revelar los motivos, por sus palabras dejó en claro que pudo haber sido por un problema con la producción.

No soy responsable de las consecuencias por las que no se haya logrado lo esperado estando dentro, o ahora bien, con mi abandono a La Reina del Sur, la obra.. yo estuve lista desde mucho antes, pero el tiempo de estreno no es para todos”, dijo.