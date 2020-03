J Balvin abre su corazón y habla sobre sus problemas de depresión y ansiedad

Ciudad de México.- El reconocido cantante del género urbano, J Balvin, ha decidido abrir su corazón a sus millones de fans y por primera vez ha hablado ante los medios de comunicación sobre los problemas de depresión y ansiedad que ha enfrentado varias veces a lo largo de su vida.

Balvin señaló que a lo largo de sus 34 años de edad ha tenido ansiedad y depresión, la cual asegura que no se debe a la fama, pues confesó que durante su infancia presentó los síntomas de un cuadro depresivo, pero que no fue hasta los 20 que entendió de que se trataba.

Han sido tres episodios de mi vida (con ansiedad y depresión). El primero fue como a los 20, el otro fue como a los 28 y el otro fue el año pasado, 33, 34. Al principio fue muy difícil entender qué estaba pasando. No sabía ni siquiera qué era esto. De todas la veces, terminé yendo al psiquiatra y me fui curando, y entendí que se necesitan químicos para balancear tus químicos", confesó a Ventaneando.

El creador de Colores mencionó que ahora siente que puede ser una "voz de esperanza" y "un ejemplo" para la sociedad de que tener ansiedad y depresión no es estar loco, pues el también llegó a pensarlo y ahora entiende que es normal y que es algo que "tiene que pasar".

Me di cuenta que puedo ser una voz de esperanza para la juventud o muchas personas de que no están locos y tengan el tabú del medicamento. Digamos que los medicamentos te permiten pasar por el pantano. Pero tengo esa responsabilidad social de quitar ese mito, del cual yo era uno de esos. 'No puedo hablar de ansiedad, no puedo hablar de depresión. Van a creer que estoy loco'", expresó J Balvin.