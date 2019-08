J Balvin asombra a sus fanáticos con sus pasos de baile cómo Michael Jackson

Ciudad de México.- El cantante, José Osorio, mejor conocido como J Balvin, sorprendió a sus seguidores al bailar como el ‘ Rey del Pop’.

El reguetonero se encontraba en un concierto en Monterrey, cuando salió a lucir los pasos de Michael Jackson.

Además, comunicó que al no mostrar el baile, no quiere decir que no supiera hacer ese movimiento.

Por su parte, hasta el intérprete de Te lo agradezco, pero no, Alejandro Sanz, comunicó el secreto mejor guardado que tenía, ya que él informó que bailaba poquito también.