J Balvin ataca con todo a Maluma; lo humilla al llamarlo "borracho"

Ciudad de México.- El cantante de reggaetón, J Balvin, nuevamente atacó con todo a su colega, Maluma, llamándolo "borracho" en su última publicación de Instagram, comentario que fue bien recibido por fans que lejos de molestarse se rieron.

En foto Maluma salía riéndose a carcajadas recargado en una de las mesas del restaurante donde se encontraba, y en su descripción pidió que se le recordará de esa manera, refiriéndose a cuando está feliz.

Sin embargo, Balvin le respondió: "¿Qué te recuerden como borracho?", esto obtuvo más de 7 mil 'likes' y muchos comentarios riéndose y apoyándolo.

Cabe mencionar que el pasado martes, Maluma, trató de hacer lo mismo al intérprete de I Like It, sin embargo, no fue bien recibido.