J.J. Abrams declara estar más confiado en las filmaciones de 'Episodio IX'

Estados Unidos.- Una de las películas más esperadas por fanáticos de la franquicia de La Guerra de Las Galaxias, sin duda alguna es Star Wars: The Rise of Skywalker y su director hizo mención de algo muy interesante.

J.J. Abrams, la persona a cargo del proyecto, fue entrevistado por la revista Total Film, y mencionó que ahora, se siente más seguro de rodar esta película, ya que conforme a lo que ha experimentado, puede intentar cosas nuevas.

Me he dejado ser, al menos en la forma en la que atacaba ciertas cosas, más libre, con el Episodio VII, me acataba a esta especie de idea de cómo debía de ser Star Wars que tenía en la cabeza. Hemos continuado con eso en el Episodio IX, pero también me he encontrado haciendo cosas que no creo que hubiese sido tan atrevido de hacer en el Episodio VII", dijo Abrams.