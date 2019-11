J.J. Abrams menciona que Carrie Fisher le dejó un mensaje antes de fallecer

Estados Unidos.- La película de Star Wars: The Rise of Skywalker está próxima a ser estrenada en unas cuantas semanas, y esto ha llevado a su director J.J. Abrams ha revelar un dato sobre Carrie Fisher.

En una entrevista al director del Episodio IX, este reveló que Fisher le habría dejado una pequeña nota en un libro llamado The Princess Diarist antes de fallecer.

A su vez, hizo mención de que solo ha trabajado con ella en una sola película, The Force Awakens. Además, dijo algo similar en el programa de Stephen Colbert, donde habla de que sería imposible reemplazar a la actriz.

Sabíamos que no había manera en que pudiéramos terminar la saga Skywalker sin Leia . Era imposible. Y también sabíamos que no queríamos hacer una Leia digital y por supuesto no hacer un recast", reveló el director de Episodio IX.

Recordé que teníamos esas escenas que grabamos en The Force Awakens que nunca usamos, que en ese momento estaba realmente molesto de que no las usaramos porque era Carrie y era Leia, cómo no las íbamos a usar. Pero simplemente no funcionaban en la película"