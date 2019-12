J.J. Abrams responde a las críticas de redes sociales sobre 'Episodio IX'

Estados Unidos.- Luego del estreno de Star Wars: The Rise of Skywalker, a los críticos especializados, no les terminó de convencer esta cinta, mientras que a los fans de la Guerra de las Galaxias le dieron una buena calificación en Rotten Tomatoes.

Pero por su parte, en redes sociales, hay un sector de personas que ya vislumbraron Episodio IX y con gran entusiasmo, escriben comentarios muy negativos sobre los acontecimientos que sucedieron en el transcurso de la trama.

Ante esto, en una presentación de preguntas y respuestas, J.J. Abrams, comentó lo que opina sobre estas personas anónimas, argumentando que ellos también tienen el derecho de expresarse, no obstante, gracias al Internet y teclado, se ha perdido la capacidad de dialogar civilizadamente sobre las opiniones de la cinta.

J.J. responds to fans critism of the film #TheRiseOfSkywalker pic.twitter.com/RYeHvF8vry — kaila ren (@ar1aster) December 21, 2019