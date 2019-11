JLo se suma al #MeToo: "Un director de cine quería ver mis senos y me defendí"

Ciudad de México.- Cada vez más artistas se suman al movimiento #MeToo, y en esta ocasión fue Jennifer Lopez la que rompió el silenció y reveló la experiencia que vivió con un director de cine.

En una charla junto a sus colegas Scarlett Johansson, Lupita Nyong’o, Awkwafina, Laura Dern y Renée Zellweger y sin revelar la identidad de su acosador, la llamada Diva del Bronx contó la ocasión en que esta persona le pidió que le mostrara sus pechos.

Quería ver mis senos. Y pensé, ‘No estamos en el set’. Y dije que no. Me defendí por mí misma”, relató la cantante durante la plática organizada por The Hollywood Reporter.