JLo solicita ayuda a fans para armar setlist de su show en el Super Bowl LIV

Florida, EU.- En la víspera del Super Bowl LIV, Jennifer Lopez solicitó la ayuda de sus fanáticos para armar el setlist de su presentación en el show de mediotiempo, en el cual también estará la colombiana Shakira.

'La diva del Bronx', mediante su cuenta de Instagram, compartió una fotografía durante un ensayo previo a performance en la final entre los Kansas City Chiefs y los 49ers de San Francisco.

¡Envíame un mensaje de texto al (305) 690-0379 sobre qué canciones quieres que cante durante el show #SuperBowlLIV", escribió la artista.

Los admiradores de JLo comenzaron a colocar sus peticiones y se mostraron emocionados por verla en un escenario como lo es el show del Super Bowl.

Hace unos días, a través de redes sociales, se filtró una supuesta lista de canciones, misma en la que aparecen temas de Jennifer como Get right, Waiting fot tonight y On the floor.

Vaza suposta setlist de Shakira e J-Lo do Halftime show do SuperBowl e teremos Beyoncé e Nicki Minaj? �� pic.twitter.com/x5wXkzmAtQ — Palco Pop (@palcopop) January 20, 2020