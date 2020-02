Jacky Bracamontes anuncia su regreso a la actuación: "Está padre el personaje"

Ciudad de México.- Sumamente emocionada la famosa actriz y cinductora, Jacky Bracamontes, anunció que regresará a la actuación con un nuevo proyecto televisivo, que no es una telenovela como se hubiera pensado.

La conductora aseguró que es un gran proyecto 100 por ciento mexicano, incluso se filmará en la Ciudad de México, y que su personaje "está padre", pero no dio más detalles que esos.

Jacqueline aseguró que no desea realizar una novela pues su horario "explotador" no le permitiría pasar tanto tiempo con su familia como lo hace gracias a su papel como conductora.

Era estar nueve meses casada con un proyecto de lunes a sábado, yo no podía salir con mis amigas, dejaba de ver a mis amigas, a mi familia, llegaba la noche y lo único que quería era meterme en mi cama a dormir. Yo me dije: 'Si sigo así toda mi vida nunca voy a conocer a una persona, nunca me voy a casar, nunca voy a tener hijos'", relató la actriz.