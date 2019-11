Jacky Bracamontes, aterrorizada y arrepentida de cirugías: "Nunca más"

Ciudad de México.- Jacqueline Bracamontes reapareció ante los medios de comunicación a solo dos semanas de haberse sometido a algunas operaciones para mejorar su apariencia física.

Asegurando que ya se encuentra mejor luego de su convalecencia, la conductora dio detalles de los "arreglitos" que se hizo en su cuerpo.

El doctor me hizo una reconstrucción de los senos totalmente, cero aumentos, cero nada, solamente reconstrucción, tenía una hernia en el ombligo, entonces me quitó la hernia y me coció los músculos del abdomen, porque los tenía totalmente separados", explicó.

Sin embargo, la también actriz manifestó que no volvería a someterse a una intervención de este tipo por gusto.

Fue pesada la operación, si alguien me hubiera explicado lo que era tal vez no lo hubiera hecho, fueron 7 horas, estuvo pesado, pero no me quiero volver a operar por gusto nunca más".