Jacky Bracamontes, muy arrepentida por haber sido infiel ¿a su esposo?

Ciudad de México.- En varias ocasiones las conductoras del programa Netas Divinas han sorprendido al hacer confesiones sobre su vida privada y en esta ocasión fue el turno de Jacqueline Bracamontes, quien se sinceró y confesó que fue infiel a su pareja.

La guapa conductora detalló que cometió la infidelidad cuando era adolescente, sin embargo, el suceso la marcó y está muy arrepentida de haberlo hecho.

Jacky aseguró que si algún día se enamora de otra persona, lo primero que haría es hablar con su esposo, Martín Fuentes, separarse y jamás serle infiel.

Yo creo que sí (puedes ser monógamo toda la vida). Yo estoy casada y si algún día ya no quiero estar con mi marido, habló con él, me separó y ando con alguien más, pero no tengo por qué ponerle el cuerno… La neta yo siempre he peleado por eso, le digo a mi marido ‘si tú un día te enamoras de otra tipa, ven y dímelo, vemos cómo lo resolvemos, pero no quiero que estés conmigo”.