Jacky Bracamontes recuerda la muerte de su bebé Martín: "Lloré por meses"

Ciudad de México.- Jacqueline Bracamontes recordó el duro momento de 2013 cuando debutaba como mamá con mellizos, pero también enfrentaba la muerte de uno ellos. 6 años después, la exmiss narró entre lágrimas cuánto sufrió en aquel momento.

Fue durante el programa televisivo Netas Divinas donde Jacqueline recordó que lo ocurrido durante el parto de sus gemelos Jacky y Martín.

Contó que hubo un momento en el que no entendía lo que ocurría, comenzó a alterarse y tuvo que ser sedada y tras despertar su esposo Martín Fuentes le dio la triste noticia sobre su pequeño.

Cuando viví ese duelo, cuando mi marido me platicó, porque a mí me durmieron cuando estaba pariendo en la césarea. Entonces yo empecé a preguntar '¿qué pasa? ¿qué pasa con Martín?'. Me durmieron porque me vieron tan mal y yo con la panza abierta, entonces hasta después me enteré".