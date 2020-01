Jacky Bracamontes revela qué enseñanza le dejó la pérdida de un bebé

Ciudad de México.- En una entrevista con Roger González, la conductora y actriz, Jacky Bracamontes, recordó cómo sobrellevó la pérdida de su hijo Martín en marzo de 2013, uno de los momentos más difíciles de su vida.

En mi primer embarazo, me embaracé de dos bebés. Todo iba súper bien, pero en la semana 34 empecé con contracciones. Me dice el doctor ‘es que es un embarazo gemelar, es normal’. Eso fue un lunes y el viernes me dice el doctor ‘vente al hospital ahorita, que esto es una emergencia’”.

Llegué y me trataron de controlar las contracciones, el bebé ya había fallecido tres días antes. Entonces en cuanto a mi familia, lo más fuerte que me ha tocado vivir es la muerte de mi bebé”, detalló Bracamontes.

Asimismo, la expresentadora de La Voz México explicó que no tuvo la oportunidad de conocer al pequeño y tal fue su reacción, que su esposo y el doctor que la atendió optaron por dormirla.

Mi esposo solo me dijo ‘algo está mal con el bebé’. Me durmieron porque me empecé a poner mal, empecé a llorar. Desperté unas horas después y me dijeron lo que había pasado y pues obviamente lloré durante mucho tiempo”, expresó Jacky.