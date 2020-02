Jacky Bracamontes revela que visitaría al psicólogo si sus hijas fueran lesbianas

Ciudad de México.- Durante una reciente emisión del programa Netas Divinas, Jacky Bracamontes se sinceró con el público y respondió qué haría si una de sus cinco hijas le confesara que es lesbiana.

Una persona del público se encargó de cuestionar a la exreina de belleza sobre si esta situación se presentara en alguna integrante de su familia.

Bracamontes afirmó que para ella la felicidad de las pequeñas es su prioridad y por ello las apoyaría de forma incondicional sea cuál sea su preferencia sexual.

Sin embargo, Jacky destacó que tendría que pedir ayuda profesional de un psicólogo para poder procesar la información y no cometer errores.

A lo mejor tendría que ir a un psicólogo que me ayudara a lidiar porque es algo que no he vivido en mi familia y tendría que aprenderlo, pero yo vengo a esta vida a darles alas y no a cortárselas", añadió.