¿Jacky Bracamontes tiene coronavirus? Está separada de sus hijas y esposo

Ciudad de México.- La famosa actriz, Jacky Bracamontes, se encuentra separada de sus tres hijas mayores, Jacky, Caro y Renata, al igual que de su esposo, Martín Fuentes, desde hace varios días debido a la alarma de un posible contagio de Covid-19, ¿será que la actriz tiene coronavirus?

Bracamontes no ha podido estar con las mayores de sus cinco hijas ni con su esposo, pues ellos vacacionaron recientemente en Vail, Colorado, para esquiar, uno de los focos con mayores infectados en EU, por lo que al salir del lugar fue el corredor quien decidió llegar a su casa en Miami y no hasta México, donde se encuentra Jacky y las gemelas Paula y Emilia, para evitar contagios.

El también empresario decidió someterse a él y a sus hijas a la prueba del temido virus de China para descartar el ser portadores de este, en especial porque Renata durante el viaje se enfermó y presentó todos los síntomas del coronavirus.

La gente me pregunta por qué me hice la prueba del coronavirus. Es algo muy sencillo: estábamos en Miami mis tres hijas (mayores), yo y mi compadre con su familia. Pero en eso, las cuestiones del coronavirus empezaron a aumentar y aumentar; varias de las personas con las que interactuamos, que saludé y conviví resultaron positivas en el tema del virus. Empecé a alarmarme", explicó Martín.

En Vail Renata, una de mis hijas, tuvo fiebre muy alta con tos y luego, luego tomamos la decisión de no irnos a México para que no contagiara a mis dos hijas que estaban ahí (Paula y Emilia) y a mi mamá. Mi esposa no estaba en Cancún grabando su película y por eso dije: 'Lo mejor sería que no me fuera a México y que nos quedáramos aquí en Miami a ver quién de nosotros tenía algún síntoma del virus'", concluyó.