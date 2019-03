Jacqueline Bracamontes le dice "no" a la escenas de cama por sus hijas

Ciudad de México.- La exreina de belleza, Jacqueline Bracamontes aclaró que por el momento no hará más telenovelas porque estas en su mayoría ontienen escenas de sexo que la actriz ya no está dispuesta a hacer por su hija.

Para aclarar su punto de vista, la también actriz manifestó que la edad de sus hijas tiene mucho que ver en esta decisión.

Finalmente, Bracamontes no cerró del todo la puerta del mundo de la actuación y aseguró que, de recibir una propuesta interesante, lo platicaría con su familia y en conjunto tomarían la decisión.

No ha habido chance de hablarlo, porque me he concentrado más en los proyectos de conducción, y lo proyectos de actuación han sido súper light, entonces no ha llegado, esperemos que más adelante, si se tiene que platicar, se platicará”, remató.