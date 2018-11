Jada Pinkett: "Trey Smith me ayudó en mi relación con la ex de Will"

Washington, EU.- La actual pareja de Will Smith, Jada Pinkett Smith, reveló cómo fue que logró ganarse la aceptación de Sheree Fletcher, exesposa del actor estadounidense y madre de su primer hijo, Trey Smith.

A través de los años, la relación entre Jada y Sheree se ha visto de lo más cordial, pero fue hasta ahora que Pinkett Smith dio detalles de cómo logró mantener una buena relación con la ex del también cantante.

Luego de confesar que lo primero que tuvo que hacer fue concebir la idea de que Fletcher no era su enemiga, manifestó que la cercanía que tiene con el primogénito de Will, es lo que sirvió como base para tener un trato cordial con ella.

Tuve que desarrollar mi relación con Trey. Así que a medida que desarrollé mi relación con Trey y obtuve un profundo amor por él, entonces se convirtió en algo más grande”, dijo la actriz en el nuevo video su serie Red Table Talk Facebook Watch.

Es un proceso. Es muy difícil entrar en una dinámica como esa y no se detiene”, agregó.

Asimismo, aseguró que el inició de la relación entre ambas no fue nada sencillo, pues nunca entendió cómo fue la relación entre Will Smith y su ex, pero que con el paso de los años todo mejoró y ahora puede ver las cosas desde otro punto de vista.

Cuando Will y yo comenzamos a salir juntos, pensaba: ‘Oh, bien, lo hiciste y ya está’”, y continúo: “Mira, ahí es donde me equivoqué. Ahora que soy una mujer casada, (pienso) ¡y si Will y yo nos divorciamos ahora, Dios mío!”, dejando entrever que, si se divorcia del artista, ella podría ocupar de la ex esposa.