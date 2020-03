Jailyne Ojeda rompe el silencio y explica de dónde salieron sus fotos 'desnuda'

Phoenix, EU.- La modelo Jailyne Ojeda Ochoa usó su cuenta de Instagram para compartir un video en el que denuncia a la gente que que se dedica a tomar sus imágenes en bikini y quitarle la ropa mediante edición digital.

Jamás me he tomado fotos desnuda, pero hay mucha gente estúpida photoshopeando mis fotos y quitándome la ropa y mucha gente aprovechada haciéndose rica vendiendo fotos mías que ni son reales y gente aún más tonta comprándolas, no sean tan tontos por favor.